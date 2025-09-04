Стало известно о создании спецподразделения из россиян с опасными заболеваниями

Журналист Кашеварова: В России появится спецотряд из бойцов с ВИЧ и гепатитом

В России появится спецотряд из бойцов с опасными заболеваниями — ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщила в Telegram известный журналист и общественный деятель, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Как стало известно из публикации общественницы, военнослужащие спецотряда будут носить отличительные повязки, вид которых будет зависеть от диагностированного у военных заболевания. Кашеварова отметила, что ей известна группировка, в которой будет действовать это спецподразделение, однако добавила, что не станет ее называть.

По словам журналистки, российские военные при создании этого спецподразделения учтут опыт частной военной компании «Вагнер», в составе которой был отряд Umbrella, где служили бойцы с аналогичными болезнями. Набирать в такой отряд будут, исходя из слов Кашеваровой, тех, кто обманным путем заключил контракт с Вооруженными силами и скрыл наличие опасных заболеваний.

Те, кто болен давно, усугублял заболевание употреблением алкоголя/наркотиков, а потом пошел подписывать контракт, их либо сажать за мошенничество, либо, если получили выплаты, — пусть служат в отдельном подразделении. Так будет справедливо Анастасия Кашеварова

Также Кашеварова заявила, что практика ношения свидетельствующих о заболевании повязок оправдана, так как благодаря ним медики и группы эвакуации будут осведомлены о диагнозе военного в случае ранения, и смогут принять меры предосторожности.

Компания Umbrella, в честь которой было названо подразделение «Вагнера» — вымышленная корпорация, занимавшаяся разработкой биологического оружия и продававшая его террористам.

Ранее Кашеварова высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на специальной военной операции солдат.