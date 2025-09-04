Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 4 сентября 2025Россия

Стало известно о создании спецподразделения из россиян с опасными заболеваниями

Журналист Кашеварова: В России появится спецотряд из бойцов с ВИЧ и гепатитом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России появится спецотряд из бойцов с опасными заболеваниями — ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщила в Telegram известный журналист и общественный деятель, глава автономной некоммерческой организации «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Как стало известно из публикации общественницы, военнослужащие спецотряда будут носить отличительные повязки, вид которых будет зависеть от диагностированного у военных заболевания. Кашеварова отметила, что ей известна группировка, в которой будет действовать это спецподразделение, однако добавила, что не станет ее называть.

По словам журналистки, российские военные при создании этого спецподразделения учтут опыт частной военной компании «Вагнер», в составе которой был отряд Umbrella, где служили бойцы с аналогичными болезнями. Набирать в такой отряд будут, исходя из слов Кашеваровой, тех, кто обманным путем заключил контракт с Вооруженными силами и скрыл наличие опасных заболеваний.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Те, кто болен давно, усугублял заболевание употреблением алкоголя/наркотиков, а потом пошел подписывать контракт, их либо сажать за мошенничество, либо, если получили выплаты, — пусть служат в отдельном подразделении. Так будет справедливо

Анастасия Кашеварова

Также Кашеварова заявила, что практика ношения свидетельствующих о заболевании повязок оправдана, так как благодаря ним медики и группы эвакуации будут осведомлены о диагнозе военного в случае ранения, и смогут принять меры предосторожности.

Компания Umbrella, в честь которой было названо подразделение «Вагнера» — вымышленная корпорация, занимавшаяся разработкой биологического оружия и продававшая его террористам.

Ранее Кашеварова высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на специальной военной операции солдат.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Восьмилетняя россиянка установила абсолютный мировой рекорд

    Счет жертв землетрясения в Афганистане пошел на тысячи

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Российский экспорт шампиньонов взлетел

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    В России понадеялись на увеличение переработки нефти

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости