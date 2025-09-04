Фон дер Ляйен вновь предложили отправить в отставку

Politico: В ЕП вновь предложили вынести вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен

«Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европейском парламенте (ЕП) предложил вынести вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Левая группа в Европейском парламенте начала в среду охоту за необходимыми подписями для запуска вотума недоверия против Комиссии — всего через полтора месяца после последнего, обвиняя фон дер Ляйен в бездействии по Газе, обеспечении небрежного торгового соглашения с США и отказе от зеленой политики», — отмечается в документе, опубликованном журналом.

Отмечается, что голосование может состояться уже в октябре, для этого «необходимо достигнуть порога всего в 26 подписей». Авторы материала отметили, что это можно будет осуществить, если в голосовании примут участие независимые депутаты, а также «недовольные члены других партий».

10 июля Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен. По данным агентства Reuters, процедура стала для политика политической головной болью.

При этом поддержка отставки главы ЕК почти третью проголосовавших евродепутатов вызвала шок в Европейском союзе.