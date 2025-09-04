Бывший СССР
02:16, 4 сентября 2025Бывший СССР

В Харьковской области произошел взрыв

Под городом Чугуев в Харьковской области произошел взрыв
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Харьковской области, под городом Чугуев, произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Чугуевской общине Харьковской области был слышен взрыв», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Подробности произошедшего не приводятся. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по заводу в городе Хмельницкий на Украине.

