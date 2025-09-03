Бывший СССР
В Киеве прозвучали взрывы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении беспилотника в Деснянском районе. По его словам, предварительно, разрушений нет.

Кроме того, взрывы были слышны в городе Ровно и Житомирской области.

Взрывы в Киеве также звучали во вторник, 2 сентября. Мэр города Виталий Кличко информировал о летающих над центром столицы российских дронах.

