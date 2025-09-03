Бывший СССР
Подполье сообщило об ударе по заводу на Украине со множеством военных

Лебедев сообщил об ударе по заводу в Хмельницком с бронетехникой и военными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по заводу в городе Хмельницкий на Украине. Он раскрыл подробности атаки в своем Telegram-канале.

«Утром 3 сентября качественно прилетело ракетой в город Хмельницкий. Говорят, что по заводу, в котором было много военных и в полный рост работали военные производства, связанные с поступающей с Запада бронетехникой», — написал представитель подполья. Он добавил, что по городу ездят машины скорой помощи, а больницы «заполняются инвалидами».

По словам Лебедева, были подняты вертолеты. Он предположил, что под удар могли попасть «серьезные военные» из Европы.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Подробности произошедшего не приводятся. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

