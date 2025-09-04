Мир
05:50, 4 сентября 2025Мир

В МИД России назвали провокацией учения США и Южной Кореей

Захарова: Военные учения США и Южной Кореи UFS 2025 являются провокацией
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) 2025, которые пройдут с 18 по 28 августа на юге Корейского полуострова, являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

«Вопреки официальным заявлениям организаторов этих игрищ, их нельзя никак назвать оборонительными с учётом участия в них нескольких десятков тысяч военнослужащих, привлечения американских самолетов F-35, другой наступательной военной техники (...) Можно говорить только об очередной провокации», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать ни в каком формате идеи ввода иностранных военных на Украину, иностранная интервенция недопустима для Москвы.

