Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине

Захарова: Россия не будет обсуждать идеи ввода иностранных военных на Украину

Россия не будет обсуждать ни в каком формате идеи ввода иностранных военных на Украину, иностранная интервенция недопустима для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

«Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию на Украину в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии оценили расходы на военную поддержку Украины в ближайшие несколько лет в 40 миллиардов евро. По гражданским позициям, подчеркнули в немецком ведомстве, показатель составит 34 миллиарда евро.