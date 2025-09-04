Мир
05:23, 4 сентября 2025

Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не будет обсуждать ни в каком формате идеи ввода иностранных военных на Украину, иностранная интервенция недопустима для Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

«Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию на Украину в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате», — подчеркнула Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии оценили расходы на военную поддержку Украины в ближайшие несколько лет в 40 миллиардов евро. По гражданским позициям, подчеркнули в немецком ведомстве, показатель составит 34 миллиарда евро.

