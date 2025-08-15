В Германии назвали объем военной поддержки Украины

МИД Германии сообщил о военной поддержке Украины на сумму 40 млрд евро

Размер военной поддержки Украины со стороны Германии в ближайшие годы достигнет 40 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел страны.

По гражданским позициям объем оказанной помощи составляет 34 миллиарда евро. Средства направляются в том числе на противовоздушную оборону, обширные программы помощи в зимнее время, восстановление энергетики, поддержку людей, гуманитарную помощь и разминирование, закупку предметов первой необходимости для гражданских сил безопасности.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Германия поддерживает Украину поставками техники и вооружения из запасов Бундесвера, а также промышленными поставками.

Ранее сообщалось, что пять стран Европы, входящие в НАТО, согласились выделить средства на новый механизм, через который планируется оплачивать закупки оружия для Украины в США. В том числе 500 миллионов евро внесла Германия, еще 500 перевели Нидерланды, а остаток вместе соберут Швеция, Норвегия и Дания.

По оценке германского Института мировой экономики Киля (IfW Kiel), к середине 2025 года Европа обошла США по размеру военной помощи Украине. Ее расходы на эти цели в совокупности составили 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда больше, чем траты США.