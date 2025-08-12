Европа обошла США по объему военной помощи Украине

IfW: Европа опередила США по общему объему военной помощи Украине за 3,5 года

С февраля 2022-го и по июнь 2025 года европейские страны потратили на военную помощь Украине 35,1 миллиарда евро, что на 4,4 миллиарда больше, чем аналогичные расходы США. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

Отдельно отмечается, что из 10,5 миллиарда евро помощи, выделенной Европой в мае и июне 2025 года, не менее 4,6 миллиарда пойдут на контракты с оборонными предприятиями, а не на поступления вооружений из запасов.

Таким образом, отмечают эксперты, помощь Киеву определяется в первую очередь возможностями европейской военной промышленности. Кроме того, тот факт, что Европа закупает по новым оборонным контрактам больше, чем США, говорит о различном отношении к текущей ситуации и более фундаментальном подходе Брюсселя.

Ранее издание Financial Times выяснило, что Европа рекордно ускорила строительство оборонных предприятий начала конфликта на Украине. Если в 2020-2021 годах общая площадь европейских военных заводов составляла 790 тысяч квадратных метров, то теперь она достигает 2,8 миллиона квадратных метров, то есть речь идет о более чем трехкратном росте.

Глава крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что такой бурный рост приведет к существенному удешевлению выпуска танков, бронетехники и артиллерии. По его словам, так уже случилось с боеприпасами, производство которых увеличено в десять раз.