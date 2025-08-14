Европейские страны начали оплачивать новый механизм поставок оружия Киеву

Зеленский заявил о первых $1,5 млрд от Европы на покупку оружия для Киева в США

Пять стран Европы, входящие в НАТО, согласились выделить средства на новый механизм, через который планируется оплачивать закупки оружия для Киева в США. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

По его словам, на сегодня в рамках инициативы «Список приоритетных потребностей Украины» уже собрано 1,5 миллиарда долларов. Из них по 500 миллионов выделили Германия и Нидерланды, а оставшуюся сумму вместе переведут Дания, Швеция и Норвегия.

В начале августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс отмечал, что средства будут направлены на комплектующие и ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2026 году Киев рассчитывает потратить на оборону порядка 120 миллиардов долларов. Половину этой суммы республика намерена получить от иностранных партнеров. Предполагается, что больше половины необходимых вооружений будет закуплено внутри страны.

В общей сложности, как подсчитал германский Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel), с февраля 2022 по июнь 2025 года европейские страны потратили на военную помощь Украине 35,1 миллиарда евро. Эта сумма на 4,4 миллиарда больше, чем аналогичные расходы США.