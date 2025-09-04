В Московской области завершили реконструкцию котельной в Подольске

В Подольске завершили реконструкцию котельной для 15 тысяч жителей

В Подольске в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершили реконструкцию котельной на улице Ульяновых, которая обеспечивает теплом 15 тысяч жителей. Объект обслуживает 63 дома, а также две школы, два детских сада и институт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки проверил готовность котельной.

«Мы сегодня в большом, развивающемся городском округе Подольск. Одна из главных задач здесь — модернизация системы ЖКХ», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что в микрорайоне Парковый на котельной заменили один из котлов на более мощный российского производства — 35 гкал/ч вместо 20, обновили другое оборудование, выполнили ремонт и благоустройство. Также, по словам губернатора, модернизировали сети — главную тепловую «артерию» котельной — и переподключили к ней жилые дома и социальные объекты.

Воробьев поблагодарил специалистов и добавил, что работы затрагивают все микрорайоны Подольска, включая замену котельных, модернизацию центральных тепловых пунктов и установку индивидуальных тепловых пунктов для стабильной подачи тепла в период низких температур. Он подчеркнул, что при поддержке президента в каждом округе региона реализуются проекты по модернизации ЖКХ, на которые выделяются значительные средства, и важно обеспечить качественное выполнение, в том числе благоустройство.

В рамках реконструкции на объекте установили новый котел отечественного производства КВГм-35, современные теплообменники и систему химической водоочистки, смонтировали автоматический ввод резерва для переключения нагрузки при сбоях электроснабжения. Изменения в сети фиксируют специальные датчики и реле.

«Каждому потребителю должна быть предоставлена качественная услуга по отоплению и горячему водоснабжению», — рассказал представитель компании-подрядчика, генеральный директор АО «Мытищинская Теплосеть» Андрей Осин. Он уточнил, что на котельной заменили один котел и полностью насосные группы, установили новую станцию химводоподготовки, внедрили системы автоматизации и диспетчеризации с выводом параметров. По его словам, проложена магистральная теплосеть от котельной до ЦТП-17 протяженностью более 2,5 километра; этап работ завершен, идет передача объекта администрации городского округа.

Кроме того, в трубы магистральной теплосети от котельной на улице Ульяновых вшит специальный провод, который оперативно передает информацию в случае протечки или разгерметизации.

Система теплоснабжения муниципалитета является одной из крупнейших в Подмосковье. Общий объем инвестиций по программе на 2024–2026 годы превышает 3 миллиарда рублей; ее реализация позволит повысить качество услуг для более 170 тысяч жителей.

В 2024 году в округе капитально отремонтировали котельную в микрорайоне Климовск, которая обеспечивает теплом почти 27 тысяч человек — 177 домов и 19 социальных объектов, а также обновили порядка 30 километров теплосетей. Проведена реконструкция котельной в микрорайоне Шепчинки, обслуживающей 95 домов и семь социальных объектов.

Сейчас в Подольске завершается реконструкция двух котельных — на улице Победы (с увеличением мощности с 12 до 60 гкал) и на Заводской улице. В 2026 году планируется капитальный ремонт котельной ПЭМЗ на улице Большая Серпуховская.

Продолжается установка цифровых датчиков: ими оснащают 86 котельных и 46 центральных тепловых пунктов, а также концевые дома, объекты водоснабжения и очистные сооружения. Датчики позволяют Единому центру управления ЖКХ Московской области в режиме реального времени отслеживать состояние объектов.

Также в 2025 году идет модернизация 23,3 километра теплосетей, в том числе в микрорайонах Ново-Сырово, Шепчинки, Межшоссейный, Центральный, Весенняя и Парковый. На местах проведения работ на специальных баннерах размещаются QR-коды, по которым жители могут ознакомиться с актуальным статусом каждого объекта.

