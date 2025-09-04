Россия
12:15, 4 сентября 2025

В Москве 103-летней женщине заменили часть тела

В Москве врачи заменили тазобедренный сустав 103-летней женщине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yulai Studio / Shutterstock / Fotodom

В Москве 103-летней женщине врачи заменили часть тела — ей установили эндопротез вместо тазобедренного сустава. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Россиянка неудачно упала дома и сломала шейку бедра. Долгожительница перенесла операцию, которая позволила ей вернуть опорно-двигательную функцию. Она смогла двигаться уже на следующий день после операции, а через несколько месяцев, по прогнозам медиков, сможет делать это без опоры.

Как пояснил заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Ваагн Папоян, с возрастом кости становятся менее плотными, более хрупкими и склонными к переломам, так как процесс разрушения старой костной ткани начинает преобладать над ее образованием.

Ранее российскому актеру Константину Юшкевичу, известному по роли в сериале «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы на протез. После операции он продолжает выступать на сцене.

    Все новости