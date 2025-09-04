В Москве томат пробил асфальт

На Чонгарском бульваре на асфальте вырос куст с помидорами

На юго-западе Москвы росток томата пробил асфальт. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о Чонгарском бульваре. На фотографии, сделанной очевидцем необычного явления, можно заметить проросший через асфальт у плитки здания куст томата с несколькими мелкими зелеными плодами. В комментариях к публикации один из пользователей поделился аналогичной «находкой» на площадке для выгула собак в Северном районе города, а другой отметил, что в отношении помидоров этот дачный сезон выдался очень урожайным.

Ранее стало известно, что в Москве сняли на видео росток томата, пробивший асфальт в центре Москвы, на Малой Дмитровке. При этом люди, переживающие за судьбу растения, на котором созревают несколько плодов, привязали растение к колышку.