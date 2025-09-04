В одной постсоветской стране решили раньше выпускать из тюрьмы за чтение книг

Сенат Узбекистана одобрил закон о сокращении тюремного срока заключенным за чтение книг. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.
Уточняется, что учитываться будет чтение книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства. Данные произведения должны будут формировать у осужденных «правильные духовно-нравственные ценности».
«На основании заключения комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год», — уточнили в сенате Узбекистана.
Ранее стало известно, что в Таджикистане захотели искоренить колдунов. Власти республики также решили наказывать людей за обращение к гадалкам.