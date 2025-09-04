В одной постсоветской стране решили раньше выпускать из тюрьмы за чтение книг

В Узбекистане одобрили закон о сокращении тюремного срока за чтение книг

Сенат Узбекистана одобрил закон о сокращении тюремного срока заключенным за чтение книг. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

Уточняется, что учитываться будет чтение книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства. Данные произведения должны будут формировать у осужденных «правильные духовно-нравственные ценности».

«На основании заключения комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более 30 дней в год», — уточнили в сенате Узбекистана.

