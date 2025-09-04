Мир
22:11, 4 сентября 2025Мир

В Париже договорились превратить Украину в дикобраза

Bloomberg: «Коалиция желающих» договорилась превратить Украину в дикобраза
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Участники встречи «коалиции желающих» в Париже согласовали цель — обеспечить Украине такую позицию, чтобы после завершения конфликта она больше не подвергалась военной агрессии. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча участников так называемой «коалиции желающих» в смешанном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер Германии Фридрих Мерц присоединился к мероприятию в режиме видеоконференции.

«План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», — отметил источник.

Встреча «коалиции желающих» прошла в Париже. Стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.

