17:10, 4 сентября 2025Экономика

В регионах появилось новое правило для льготной ипотеки

Mash: В регионах начали вводить ценз оседлости для ипотечных заемщиков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские регионы начали вводить ценз оседлости для семей, желающих взять льготную ипотеку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Все больше регионов устанавливают новые правила, согласно которым оформить льготный кредит на жилье могут лишь семьи, прожившие в том или ином регионе определенное количество лет.

Такое постановление уже приняли в Калужской области, где теперь для получения льготной ипотеки семья должна прожить в регионе не менее 10 лет. Власти объяснили принятие меры тем, что в первую очередь помогать с улучшением жилищных условий нужно местным жителям.

Ценз оседлости также существует в Тверской области, где льготную ипотеку могут взять граждане, прожившие в регионе 15 лет. По данным канала, введение аналогичных правил рассматривают во Владимирской и Тульской областях.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин спрогнозировал, что ипотечные ставки в России будут постепенно снижаться.

