Предсказано будущее ипотечных ставок в России

Файзуллин: Ипотечные ставки в России будут постепенно снижаться

Ипотечные ставки в России ждет постепенное снижение. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

Глава Минстроя отметил, что чем ниже ставки, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Сейчас покупатели «вторички» почти не пользуются этим инструментом, однако недавнее снижение ставок поможет рынку.

«Я думаю, что уже даже то, что произошло, — снижение до 18 процентов — уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», — объяснил Файзуллин.

Ранее стало известно, что Минфин совместно с Минтрудом рассматривает возможность изменить программу семейной ипотеки в России. Максимальный размер кредита захотели увеличить, чтобы помочь семьям с большим количеством детей.