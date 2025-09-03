Экономика
14:21, 3 сентября 2025Экономика

Семейную ипотеку в России захотели изменить

Минфин и Минтруд рассматривают модификацию семейной ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Минфин и Минтруд России обсуждают возможность модифицировать программу семейной ипотеки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Минфина Алексея Яковлева.

Речь идет об увеличении размера максимально возможного займа по программе, который сейчас составляет от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона. По словам Яковлева, Минфин отслеживает средние размеры кредитов и видит, что сейчас этот показатель ниже установленных лимитов. Однако для приобретения квартиры большей площади семьям нужны более значительные суммы.

«Здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что итоговое решение будет принимать правительство.

Яковлев также подчеркнул, что программа с более высоким лимитом должна быть нацелена именно на семьи и большим количеством детей.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделило более 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.

