Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:33, 4 сентября 2025Экономика

В России оценили урон от торговых войн

Новак: Торговые войны могут снизить рост мировой экономики на 0,5-0,7 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Торговые войны могут снизить рост мировой экономики на 0,5–0,7 процента. Так оценил потенциальный урон вице-премьер России Александр Новак, его цитирует ТАСС.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Новак заявил, что борьба за рынки и протекционизм противоречит правилам международной торговли. Инициированная президентом США Дональдом Трампом жесткая торговая политика трансформирует ее, заставляя искать схемы обхода высоких пошлин.

«Мы видим, что иногда торговые потоки не уменьшаются, но просто те же товары поставляются под эгидой других стран. Это все, естественно, увеличивает транспортные и логистические издержки, и в целом очень, на мой взгляд, негативно влияет мировую экономику», — пояснил Новак.

По данным Всемирной торговой организации, негативные последствия повышенных импортных пошлин США на товары из большинства стран мира могут проявиться в 2026 году. Как заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, когда запасы товаров иссякнут, глобальная торговля столкнется с пиковым воздействием жесткой таможенной политики Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

    Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости