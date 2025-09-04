В России оценили урон от торговых войн

Новак: Торговые войны могут снизить рост мировой экономики на 0,5-0,7 процента

Торговые войны могут снизить рост мировой экономики на 0,5–0,7 процента. Так оценил потенциальный урон вице-премьер России Александр Новак, его цитирует ТАСС.

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Новак заявил, что борьба за рынки и протекционизм противоречит правилам международной торговли. Инициированная президентом США Дональдом Трампом жесткая торговая политика трансформирует ее, заставляя искать схемы обхода высоких пошлин.

«Мы видим, что иногда торговые потоки не уменьшаются, но просто те же товары поставляются под эгидой других стран. Это все, естественно, увеличивает транспортные и логистические издержки, и в целом очень, на мой взгляд, негативно влияет мировую экономику», — пояснил Новак.

По данным Всемирной торговой организации, негативные последствия повышенных импортных пошлин США на товары из большинства стран мира могут проявиться в 2026 году. Как заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, когда запасы товаров иссякнут, глобальная торговля столкнется с пиковым воздействием жесткой таможенной политики Трампа.