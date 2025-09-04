Россия
В России стрела строительного крана размозжила череп мужчине

На Урале стрела крана размозжила череп мужчине, ему удалось выжить
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Урале стрела крана размозжила череп мужчине. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

ЧП произошло в городе Серове Свердловской области. От удара череп россиянина раскололся, однако ему удалось выжить. При этом до операции жизнь пострадавшего находилась под постоянной угрозой из-за одного из осколков свода черепа.

Операцию провели в Нижней Тагиле. Пациента уже выписали из стационара, он прошел реабилитацию. Медики отмечают положительную динамику в его состоянии.

Ранее в Бурятии рухнул подъемный кран. Металлическая конструкция упала на жилой дом, что было запечатлено на выложенном в сеть видео. Никто не пострадал.

