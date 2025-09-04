В России захотели изменить систему госзакупок для школ

«Ведомости»: В РФ появится цифровая платформа для госзакупок для школ

В России появится цифровая платформа для проведения государственных закупок для учебных заведений. Об этом сообщили «Ведомости».

Созданием этой площадки займутся РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и ГК «Просвещение». Как отметил замначальника экспертного управления президента РФ Александр Вилинов, законодательство о закупках несколько устарело. Как следствие, система стала непрозрачной. Поэтому она нуждается в изменениях. В том числе в таком направлении, как образование. Вилинов полагает, что цифровая платформа упростит взаимодействие участников, исключив посредников.

В начале июня Минпромторг России выступил за запрет закупок телевизоров иностранного производства для государственных и муниципальных нужд. До этого, в апреле, автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» призвала полностью запретить закупку продукции от иностранных конкурентов, в том числе компьютеров, серверов, планшетов, через систему госзакупок.