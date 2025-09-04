В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

Решетников: К крепкому рублю придется адаптироваться всем

Курс рубля в обновленном макропрогнозе будет крепче, и всем придется адаптироваться к нему. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его цитирует РБК.

На полях Восточного экономического форума представитель кабмина рассказал, что перед правительством стоит задача донастроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику. При этом в дальнейших прогнозах необходимо учесть более сильное, чем ожидалось, укрепление рубля.

«Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный», — пояснил Решетников.

По мнению специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, оптимальным для экспортеров является курс в районе 90-100 рублей за доллар, а не 80 рублей, как сейчас. Одной из мер поддержки российской экономики могла бы стать скупка валюты Центробанком для ослабления курса рубля.