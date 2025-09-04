Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 4 сентября 2025Экономика

В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

Решетников: К крепкому рублю придется адаптироваться всем
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Курс рубля в обновленном макропрогнозе будет крепче, и всем придется адаптироваться к нему. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его цитирует РБК.

На полях Восточного экономического форума представитель кабмина рассказал, что перед правительством стоит задача донастроить и сбалансировать экспортно-ориентированную экономику. При этом в дальнейших прогнозах необходимо учесть более сильное, чем ожидалось, укрепление рубля.

«Это достаточно серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего. Но долгосрочно мы должны понимать, что если у нас не будет импорта, то в общем и целом у нас не будет и экспорта в тех объемах, как, может быть, нам бы хотелось. Поэтому курс на развитие внутреннего производства в этих условиях, и на внутреннюю экономику, в общем и целом он такой достаточно неизбежный», — пояснил Решетников.

По мнению специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, оптимальным для экспортеров является курс в районе 90-100 рублей за доллар, а не 80 рублей, как сейчас. Одной из мер поддержки российской экономики могла бы стать скупка валюты Центробанком для ослабления курса рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    В Европе женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке и попала на видео

    Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

    В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

    В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

    В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

    Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

    Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

    Microsoft признала множественные ошибки Windows

    В МИД прокомментировали сообщения о невыплате страховки после авиакатастрофы под Актау

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости