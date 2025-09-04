Экономика
08:59, 4 сентября 2025Экономика

Банк России попросили скупать валюту для падения курса рубля

Представитель президента Титов попросил ЦБ скупать валюту для ослабления рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Одной из мер поддержки российской экономики могла бы стать скупка валюты Центробанком для ослабления курса рубля. О такой просьбе в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, пишут «Ведомости».

По его словам, искусственное завышение стоимости валюты необходимо экспортерам, чтобы те за счет более дешевой рабочей силы могли бы конкурировать на международных рынках. Нынешние валютные курсы, уточнил Титов, не соответствуют сегодняшнему уровню развития страны.

Оптимальным для экспортеров спецпредставитель президента назвал курс в районе 90-100 рублей за доллар, а не 80 рублей, как сейчас. Впрочем, он признал, что если доллар подойдет к 100 рублям, то граждане, приобретающие импортные товары, могут испытать сложности.

Что касается призывов установить особый курс рубля для экспортеров, то их Титов не поддерживает. По его мнению, такие радикальные методы не сработают, потому что приведут к нежелательным последствиям.

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в таких призывах ослабить рубль, как правило, происходит подмена понятий. Оптимальный курс рубля для экспортеров не является по умолчанию оптимальным для всей экономики.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что нынешний курс российской валюты невыгоден власти и бизнесу, а 100 рублей за доллар были бы гораздо лучше.

Ранее крупнейшая горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» отчиталась о более чем двукратном росте убытков за первое полугодие и остановке ряда производств. Одной из главной причин проблем в компании назвали крепкий рубль.

    Все новости