Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 4 сентября 2025Бывший СССР

ВС РФ закрепились на новых рубежах в Купянске

Марочко: ВС России закрепились на новых рубежах в Купянске
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на новых рубежах в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Закрепившись на северных окраинах города, ВС РФ после маневренных действий удалось продвинуться в южном направлении и занять новые рубежи и позиции на улицах Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и улице Мичурина. Под полный физический контроль российской армии перешло до 15 процентов города», — написал он.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта ЛНР применяют новую тактику использования дронов. По его словам, ВСУ пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.

До этого стало известно, что ВС России прорвались в центр Купянска. Отмечаетсяя, что темпы наступления российских войск на этом направлении стремительно увеличиваются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура

    В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

    В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

    Названо имя новой Лары Крофт

    В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

    Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

    Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

    В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

    Раскрыты предложения Германии по Украине

    На острове Русский забурлит жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости