ВС РФ закрепились на новых рубежах в Купянске

Марочко: ВС России закрепились на новых рубежах в Купянске

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на новых рубежах в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Закрепившись на северных окраинах города, ВС РФ после маневренных действий удалось продвинуться в южном направлении и занять новые рубежи и позиции на улицах Московская, Долгаревская, 1 мая, Юбилейная и улице Мичурина. Под полный физический контроль российской армии перешло до 15 процентов города», — написал он.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта ЛНР применяют новую тактику использования дронов. По его словам, ВСУ пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.

До этого стало известно, что ВС России прорвались в центр Купянска. Отмечаетсяя, что темпы наступления российских войск на этом направлении стремительно увеличиваются.