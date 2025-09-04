Марочко: ВСУ придумали новую тактику использования дронов в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР) стали использовать новую тактику использования дронов. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны. Первый сжигает препятствие, чтобы второй мог пролететь и поразить цель, объяснил Марочко.

«Подобная тактика мало эффективна, поскольку дает время укрыться нашим бойцам, но это приводит к большим пожарам, в результате чего наносится серьезный ущерб экосистеме», — заключил он.

Ранее Марочко рассказал, как Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу в районе Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР). По диверсантам был нанесен удар с помощью автоматического станкового гранатомета и минометов.