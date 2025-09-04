Мир
06:36, 4 сентября 2025

Встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном назвали символичной

Guardian: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в Пекине стала символичной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, пишет британская газета The Guardian.

По словам автора материала, встреча политиков грозила даже затмить масштабный военный парад в Пекине. Отмечается, что результаты встречи пока неясны, однако лидеры многих стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим с любопытством и тревогой.

Ранее президент России и председатель КНДР обнялись на прощание после встречи в Пекине. Российский глава проводил северокорейского коллегу до автомобиля, они крепко пожали друг другу руки и тепло обнялись на прощание. Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья и успехов в работе. Также российский лидер в начале встречи с Ким Чен Ыном заявил, что отношения России и КНДР имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

