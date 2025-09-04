Бывший СССР
Зеленский допустил «корейский сценарий» для Украины

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

При урегулировании украинского конфликта возможны любые варианты, в том числе «корейский сценарий». Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Point.

При этом украинский лидер подчеркнул, что полное повторение «корейского сценария» невозможно из-за соображений безопасности. Зеленский напомнил, что население КНДР составляет 20 миллионов человек, в то время как России — 140 миллионов.

«Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может добиться процветания по примеру Южной Кореи, которая не подписала «настоящий мирный договор» с КНДР.

