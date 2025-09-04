Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 4 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

Зеленский: Украина с коалицией желающих скоординировали гарантии безопасности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TERESA SUAREZ / Reuters

Украина с «коалицией желающих» скоординировали гарантии безопасности в рамках заседания участников объединения в Париже. Об этом написал президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на Земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности», — написал он.

По его словам, все лидеры объединены стремлением завершить конфликт «надежным миром и долговременной безопасностью».

Ранее правительство Британии сообщило, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности. Премьер-министр королевства Кир Стармер поблагодарил военные ведомства «коалиции желающих» за их постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания воинского контингента на Украине в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

    Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

    Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости