4 сентября 2025

Зеленский заявил о юридическом требовании к Европе

Зеленский потребовал от Европы голосовать в парламентах за гарантии безопасности
Глеб Палехов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Страны Европы, которые будут предоставлять Киеву гарантии безопасности, должны закрепить их юридически и голосовать об этом в парламентах. Такое требование к западным союзникам выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, так же как и минские соглашения. Поэтому мы хотим юридически обязательные гарантии безопасности, а значит, нужно, чтобы они голосовались в парламентах», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти видят вступление страны в Европейский союз (ЕС) одной из гарантий безопасности для Киева. По его словам, вступление в организацию станет экономической, политической и геополитической гарантией безопасности для Украины.

Зеленский также заявил, что армии европейских стран точно появятся на Украине в рамках гарантий безопасности. При этом он добавил, что США также являются одним из гарантов безопасности Киева.

