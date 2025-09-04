Врач перечислила преимущества секса во время менструации

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что секс во время менструации имеет ряд преимуществ. Их она перечислила женщинам в Telegram.

Как рассказала Илюхина, сославшись на материал медицинского журнала Healthline, благодаря сексу можно облегчить менструальные спазмы. Дело в том, что во время оргазма в организме вырабатывается гормон эндорфин, который действует как естественное обезболивающее, пояснила она.

По словам специалистки, благодаря сексу менструация становится короче и переносится легче, так как при оргазме матка сокращается, из-за чего ее содержимое выталкивается быстрее. Также интимная близость можно справиться с мигренью, подчеркнула врач. Она добавила, что при умеренных выделениях менструальная кровь может выступать в качестве естественной смазки.

