Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 4 сентября 2025Забота о себе

Врач перечислила преимущества секса во время менструации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что секс во время менструации имеет ряд преимуществ. Их она перечислила женщинам в Telegram.

Как рассказала Илюхина, сославшись на материал медицинского журнала Healthline, благодаря сексу можно облегчить менструальные спазмы. Дело в том, что во время оргазма в организме вырабатывается гормон эндорфин, который действует как естественное обезболивающее, пояснила она.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам специалистки, благодаря сексу менструация становится короче и переносится легче, так как при оргазме матка сокращается, из-за чего ее содержимое выталкивается быстрее. Также интимная близость можно справиться с мигренью, подчеркнула врач. Она добавила, что при умеренных выделениях менструальная кровь может выступать в качестве естественной смазки.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина заявила, что анальный секс может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, опасность этой сексуальной практики состоит в риске возникновения кровотечения из прямой кишки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия направила Украине средства от замороженных активов России

    Сальдо рассказал о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    ВСУ массированно ударили по российскому региону

    Правительство России субсидирует перелеты Москва — Пхеньян — Москва

    Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам перешла под флаг России

    Женщина заявила об изнасиловании после отказа мужчины платить за секс

    Врач перечислила преимущества секса во время менструации

    Популярная актриса прогулялась по улицам в платье с декольте до пупка

    В России назвали необходимым шагом снижение ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости