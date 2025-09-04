Интернет и СМИ
19:24, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: вДудь / YouTube

Известный журналист Роман Баданин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал одно из неприятных открытий, сделанных после отъезда из России. В интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube, он пожаловался на двойные стандарты коллег.

«Я был поражен, насколько люди, которые, знаешь, избавились вчера только от одного сапога (...), готовы тут же целовать другой в разных формах», — посетовал Баданин. Он привел пример такого поведения: по его словам, журналисты, которые называли спецслужбы злом и отказывались сотрудничать с российской Федеральной службой безопасности (ФСБ), после начала спецоперации на Украине стали работать со Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным разведывательным управлением Украины (ГРУ).

Он добавил, что после отъезда из России думал, что не столкнется с подобным поведением коллег. «Короче, это вот одно из неприятных открытий, которое подарила эмиграция. Очень много и вокруг нас тех же проблем», — отметил Баданин.

Ранее известная российская блогерша Маруся Черничкина (настоящее имя — Мария Тихонова) рассказала о страхе, который появился у нее в эмиграции. Она призналась, что боялась остаться без средств к существованию.

