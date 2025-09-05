26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за предложений жениться на ней

Житель Индии расправился с любовницей вдвое старше из-за ее желания выйти замуж

26-летний житель Индии расправился с 52-летней любовницей после того, как она потребовала, чтобы он женился на ней и вернул ей все взятые взаймы деньги. Об этом сообщает India Today.

Трагический инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Арун Раджпут напал на 52-летнюю женщину из Фаррукхабада по имени Рани, с которой познакомился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Тело Рани было обнаружено 11 августа в Мейнпури. По данным следствия, Раджпут стал душить подругу вдвое старше себя шарфом во время встречи 10 августа. По информации полиции, причиной стали ее требования к мужчине.

Их роман длился около полутора лет. При этом Раджпут рассказал, что перед встречей женщина использовала фильтры, скрывающие ее настоящий возраст. После начала отношений жертва передала любовнику около 150 тысяч рупий (примерно 112 тысяч рублей). Во время допроса Раджпут признался, что совершил преступление из-за опасений, что женщина обратится в полицию или к его родственникам. У Рани остались четыре ребенка. Обвиняемый арестован и переведен в тюрьму.

