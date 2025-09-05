Ценности
10:19, 5 сентября 2025

70-летний бывший редактор Vogue снялась без штанов

70-летний бывший редактор Vogue Карин Ройтфельд снялась в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

@carineroitfeld

Бывший редактор французской версии Vogue Карин Ройтфельд снялась в откровенном виде для журнала Purple. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя журналистка предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в кожаной куртке, трусах и прозрачных колготках. Также знаменитость надела остроносые туфли на каблуках и распустила волосы.

В то же время Ройтфельд запечатлели, когда она сидела за столом без штанов, надев футболку и пиджак. Известно, что автором кадров стал редактор и фотограф Оливье Зам.

Ранее в сентябре Vogue подтвердил имя нового главного редактора американской версии издания.

    Все новости