04:15, 5 сентября 2025

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала на новом снимке в ультракоротком вязаном комбинезоне белого оттенка, который она расстегнула, демонстрируя глубокое декольте.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Поверх упомянутого изделия Хоск надела серый укороченный тренч. В качестве обуви она выбрала белые туфли на каблуках.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret в микроплатье показала фото в откровенной позе. Топ-модель Эльза Хоск надела удлиненные вязаные носки, закинув одну ногу на раковину.

