Бывший «ангел» Victoria's Secret в микроплатье показала фото в откровенной позе

Шведская топ-модель Эльза Хоск в микроплатье показала откровенное фото
Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в откровенной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на одном из которых предстала в белом микроплатье на тонких бретелях, облегающем ее фигуру. Помимо этого, звезда надела удлиненные вязаные носки.

В то же время знаменитость распустила завитые в легкие волосы локоны и надела солнцезащитные очки. При этом она позировала, высоко подняв и поставив одну ногу на раковину в ванной.

Ранее в сентябре бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике на пляже. Модель Эльза Хоск была запечатлена на фоне скалы, представ в белом бикини.

