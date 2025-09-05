Мир
Больше половины жителей европейской страны выступили против принятия Украины в НАТО

Опрос IBRiS: Почти 53 % поляков выступили против принятия Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Больше половины жителей европейской страны выступили против принятия Украины в НАТО. Как сообщает портал Onet со ссылкой на данные опроса IBRiS, почти 53 процента поляков считают, что Польше не следует поддерживать идею о членстве.

Около 33 процентов респондентов поддержали линию на вступление Украины в НАТО, 13 процентов затруднились с ответом. При этом позиции противников Украины в НАТО существенно усилились по сравнению с аналогичным опросом в августе 2023 года, когда их было 47,7 процента, а сторонников – 40 процентов.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал возможное членство Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС), назвав его ошибкой.

