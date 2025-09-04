Экс-президент Франции высказался против членства Украины в НАТО и ЕС

Саркози: Возможное членство Украины в НАТО и ЕС станет ошибкой

Бывший президент Франции Николя Саркози раскритиковал возможное членство Украины в НАТО и Европейском союзе (ЕС), назвав его ошибкой. Об этом он заявил в интервью для издания Le Figaro.

«Хотя я полностью согласен с тем, что Украине необходимо предоставить надежные гарантии безопасности, ее вступление в ЕС или НАТО было бы ошибкой. Почему мы протестуем против [торгового соглашения с] МЕРКОСУР и не видим, что интеграция Украины в ЕС будет гораздо большим ударом для европейского сельского хозяйства?» — сказал Саркози.

Он также отметил, что Украина не сумеет одержать победу в конфликте с Россией, а в случае его продолжения Киев рискует «потерять еще больше».

Ранее Саркози заявил, что страны Европы совершают историческую ошибку, называя главной угрозой Россию, а не миграционный кризис.