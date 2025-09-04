Саркози счел исторической ошибкой решение Европы назвать Россию врагом

Страны Европы совершают историческую ошибку, называя врагом Россию, а не миграционный кризис. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью для издания Le Figaro.

«Мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка», — считает экс-президент.

По его словам, через 30 лет население Европы может сократиться с 550 миллионов до 480 миллионов человек, в то время как в Африке оно вырастет с 1,2 миллиарда до 2,4 миллиарда.

Ранее Саркози раскритиковал заявления нынешнего президента страны Эммануэля Макрона о якобы российской угрозе. «Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия», — подчеркнул политик. Он также признал, что Киев «уже не сможет победить» в конфликте с Москвой, но в будущем Украина «может потерять еще больше».