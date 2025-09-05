Россия
02:20, 5 сентября 2025Россия

В российском регионе сбили около 10 украинских беспилотников

Гусев: Система ПВО сбила в Воронежской области около 10 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Воронежской области около 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Александр Гусев.

«На территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — отметил он. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам главы региона, в Бутурлиновском и Россошанском районах непосредственная угроза удара дронами отмена. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.

