В российском регионе сбили около 10 украинских беспилотников

Гусев: Система ПВО сбила в Воронежской области около 10 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Воронежской области около 10 украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram губернатор области Александр Гусев.

«На территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — отметил он. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам главы региона, в Бутурлиновском и Россошанском районах непосредственная угроза удара дронами отмена. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА.