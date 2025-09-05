Бывшая военная раскрыла правду о сексе и насилии на флоте США

Пользовательница Reddit с ником Daytime_nightime рассказала о том, что в годы службы в Военно-морских силах (ВМС) США неоднократно подвергалась насилию со стороны сослуживцев и старших офицеров. По словам женщины, это продолжалось на протяжении пяти лет.

«Меня эмоционально и физически оскорбляли и насиловали командиры и другие моряки. Много издевательств было с самого первого дня в учебной части и до момента увольнения из ВМС», — написала автор. В то же время она уточнила, что на флоте происходил и секс по взаимному согласию.

Она добавила, что мужчины в ВМС делят женщин на три группы: «ханжи», не вступающие в половые контакты ни с кем, «стервы», занимающиеся сексом с кем-то, но не с ними, и куда более доступные «путаны». Женщина, служившая с 2010 по 2015 год, призналась, что тогда была еще совсем юна, а нередко — еще и пьяна. Но теперь, спустя годы, она понимает опасность нахождения женщины на судне, полном мужчин.

«Я постоянно чувствовала себя в максимальной опасности, мне было страшно. Если нужно было пойти в темное или уединенное место, то я брала с собой товарища, которому доверяла. Другие женщины тоже держались вместе», — написала она.

Автор добавила, что окончательно разорвала связи с флотом в 2018 году, после чего ей удалось обзавестись семьей и родить ребенка, которому она и посвящает большую часть времени.

