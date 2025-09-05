Мир
Бывшего сотрудника Госдепа осудили за передачу секретных данных в пользу Китая

Минюст: Экс-работника Госдепа осудили на 4 года за передачу данных в пользу КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Бывшего сотрудника Госдепа Майкла Шена приговорили в США к четырем годам тюрьмы за передачу секретных данных в пользу КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

В заявлении ведомства уточняется, что Шена осудили «за сговор с целью сбора и передачи информации по вопросам национальной обороны лицам, которые, по его мнению, работали на правительство Китайской Народной Республики». Известно, что Шен работал в штаб-квартире американского Госдепа США и обладал доступом к материалам с грифом «совершенно секретно».

