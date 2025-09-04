Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 4 сентября 2025Мир

В Китае ответили на обвинение Трампа в заговоре против США

МИД Китая ответил на обвинения Трампа в подготовке заговора против США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johannes Neudecker / Globallookpress.com

Развитие дипломатических отношений Китая с другими странами, в частности с Россией и КНДР, не направлено против третьих сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ответ на обвинение президента США Дональда Трампа в подготовке «заговора против Соединенных Штатов», передает РИА Новости.

«Китай никогда не нацеливается на третьи стороны при развитии дипломатических отношений с какой-либо страной», — ответил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин счел слова Трампа проявлением его чувства юмора. «Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам», — сказал российский лидер.

До этого Трамп заявил о заговоре против США, комментируя встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура

    В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

    В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

    Названо имя новой Лары Крофт

    В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

    Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

    Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

    В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

    Раскрыты предложения Германии по Украине

    На острове Русский забурлит жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости