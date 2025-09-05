Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

Депутат Дмитрук: Коалицию желающих собрали для продолжения конфликта на Украине

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук предположил, для чего организовали встречу «коалиции желающих» в Париже. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук раскрыл смысл встречи «коалиции желающих» и предположил, что ее собрали для продолжения конфликта на Украине.

«Это не собрание о будущем Украины. Это не разговор о мире. Это не дискуссия о том, как будут жить наши люди завтра. Нет. Эти люди собираются с одной-единственной целью — укрепить позиции войны, укрепить "партию войны" и продлить ее любой ценой», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, для западных стран Украина стала частной военной компанией, «за которую платят и которую можно бросить в бой снова и снова».

Встреча «коалиции желающих» состоялась в Париже. Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул мероприятие, на котором обсуждалась отправка войск на Украину, через 45 минут после его начала.

