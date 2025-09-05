Силовые структуры
14:51, 5 сентября 2025Силовые структуры

Двое иностранцев расправились с российской семьей и 10 лет оставались на свободе

В Новосибирск этапировали иностранца, обвиняемого в убийстве семьи в 2014 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов этапировали в Новосибирск иностранного гражданина, подозреваемого в расправе над семьей больше десяти лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области.

Мужчина был задержан в Москве. По версии следствия, 9 марта 2014 года он вместе с другим иностранцем пришел в квартиру к знакомому и расправился с ним ради имущества. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники лишили жизни и членов его семьи — 36-летнюю жену и восьмилетнюю дочь, которые неожиданно вернулись домой. Материальный ущерб от их действий составил более 10 тысяч рублей.

После совершения расправы соучастники покинули Россию.

Сейчас иностранцу предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. Расследование дела продолжается.

Местонахождение второго злоумышленника было установлено в январе. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее в Хабаровске спустя 19 лет раскрыли расправу над милиционером.

