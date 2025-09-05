Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

Bloomberg: Китай ввел высокие пошлины на импорт свинины из Евросоюза

Власти Китая ввели предварительные антидемпинговые пошлины в 62,4 процента на импорт свинины из Европейского союза (ЕС) на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это обострило торговые споры с ЕС, которые разгорелись из-за пошлин на китайские электромобили. Введению тарифов на свинину предшествовало расследование, проведенное Министерством торговли КНР. По его итогам компании, сотрудничавшие со следствием, в том числе испанские, датские и голландские, получили пошлины в размере от 15,6 до 32,7 процента. Всем остальным компаниям назначили пошлины в 62,4 процента. Новые правила вступят в силу 10 сентября.

Значительную часть свинины, поставляемой из ЕС в КНР, составляют субпродукты, которые высоко ценятся в китайской кухне. Как пишет агентство, решение Пекина стало плохой новостью для производителей, которые надеялись на скорое заключение соглашения по тарифам на электромобили. Впрочем, тарифы на свинину носят предварительный характер и могут быть отменены до окончания расследования в декабре.

В начале апреля Пекин и Брюссель попытались договориться об установлении минимальных цен на электромобили китайского производства вместо того, чтобы вводить пошлины.