Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

Из-за санкций, которые США и европейские страны вводили против стран Глобального Юга, погибли миллионы людей. Такой вывод сделали авторы Джейсон Хикел, Дилан Салливан, Омер Тайяб в материале для издания Al Jazeera.

В статье отмечается, что Соединенные Штаты и Европа давно используют санкции как инструмент давления на правительства стран.

Авторы отметили, что в 2025 году в журнале The Lancet Global Health опубликовали исследование, в котором было подсчитано общее количестве смертей, связанных с международными санкциями в период с 1970-го по 2021-й годы.

«Результаты ошеломляют. Авторы установили, что односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, связаны с 38 миллионов смертей», — сообщило Al Jazeera о выводах, сделанных в научной работе.