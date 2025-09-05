Российский посол заявил о стремлении Европы подорвать прогресс по Украине

Франция и другие европейские страны всеми силами стремятся подорвать прогресс по разрешению украинского кризиса, заявил посол России в Париже Алексей Мешков. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, они выставляют заведомо конфронтационные, агрессивные варианты в виде размещения военного контингента НАТО или ЕС.

«Либо "сил подстраховки" из вооруженных сил стран так называемой "коалиции желающих"», — подчеркнул дипломат.

4 сентября 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Они рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Киева.