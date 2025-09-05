Генпрокуратура подготовила поправке о гарантиях предпринимателей при проведении проверок

Краснов: ГП подготовила поправки о гарантиях для бизнеса при проведении проверок

Генпрокуратура подготовила поправки в действующее законодательство, которые должны обеспечить гарантированное соблюдение прав предпринимателей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса», передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, Роспотребнадзор, не получив в правительстве РФ поддержки в вопросе расширения перечня оснований для проверок бизнеса без санкции прокурора, решил пойти напрямую через нижнюю палату парламента.

«После доведения до депутатского корпуса позиции Генпрокуратуры о недопустимости этого, необоснованные положения, предложенные Роспотребнадзором, из законопроекта исключены. Мы понимаем важность таких проверок, но выступаем за то, чтобы при их проведении соблюдались все предусмотренные для проверяемых гарантии», — подчеркнул Краснов.

По инициативе Генпрокуратуры соответствующие поправки в законодательство были разработаны, добавил он, выразив надежду, что они будут поддержаны Госдумой.

Ранее сообщалось, что Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса во время Восточного экономического форума. Один из участников встречи с генпрокурором рассказал о серьезных барьерах, которые нужно преодолеть предпринимателям при реализации инвестиционных проектов.