03:25, 5 сентября 2025

Генпрокуратура России предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

Марина Совина
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» сообщил о том, что Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он рассказал о случаях, когда из-за ошибки в дате вывоза товаров за пределы ЕАЭС предприниматели были вынуждены оплачивать таможенные платежи по более высокой ставки и несли значительные потери.

«На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса», — сказал Краснов.

По его словам, в реестре должны содержаться актуальные, своевременные данные о сборах, которые должны уплачивать предприниматели. Генпрокурор добавил, что инициатива поддержана правительством, организована работа по ее реализации.

В рамках ВЭФ-2025 Краснов также рассказал, что Генпрокуратура подготовила поправки в действующее законодательство, которые должны обеспечить гарантированное соблюдение прав предпринимателей при проведении проверок.

