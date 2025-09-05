Генпрокурор Краснов оценил влияние санкций на Россию

Генпрокурор Краснов: Международные санкции не сработали, как хотели их идеологи

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в рамках десятого юбилейного Восточного экономичекого форума ВЭФ-2025 на секции «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса» оценил влияние санкций на Россию. Он что международные ограничения не сработали так, как хотели их идеологи, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер и они не сработали так как им хотелось бы — наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего развития» - заявил генпрокурор.

Он подчеркнул также, что для экономического роста ключевое значение имеет реализация мер государственной поддержки бизнеса. «Более ста лет назад выдающийся российский государственный деятель Сергей Юльевич Витте точно определил, что "государство... должно прийти на помощь народному хозяйству, когда сил частных предпринимателей оказывается недостаточно, особенно в делах, требующих огромных капиталов и связанных с большим риском"», — процитировал Краснов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин считают санкции в мировой торговле дискриминационными и в том числе на платформе БРИКС выступают единым фронтом против них.